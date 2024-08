"Ich freue mich, dass er kommt": Barça-Star verkündet Transfer von Dani Olmo

"Ich freue mich, dass Dani Olmo nach Barcelona kommt, weil wir uns sehr gut verstehen und er sehr viel zu geben hat. Das haben wir ja bei der EM gesehen", sagte Pedri im Rahmen eines Q&A bei der Social-Media-Plattford The Residency.

Pedri griff damit seinem Verein vor, der die Verpflichtung Olmos bisher noch nicht bekanntgegeben hat.

Der Mittelfeldmann wurde auch von Manchester City und dem FC Bayern München umworben, soll sich aber mittlerweile für Barça entschieden haben. Laut Transferexperte Fabrizio Romano zahlen die Katalanen eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro für Olmo an RB Leipzig. Sieben Millionen Euro an Bonuszahlungen könnten demnach noch hinzukommen.