"Das war schlimm": Oliver Kahn verrät, warum er zuletzt geweint hat

"Große Gefühlsregungen entsprachen damals nicht dem Macho-Ideal des Profi-Fußballers. Die heutige Welt ist da Gott sei Dank offener", antwortete Kahn dem kicker auf die Frage, wie oft er als Profi geweint habe.

"Auf dem Platz war ich eher erstarrt wie nach dem verlorenen Champions-League- Finale 1999 in Barcelona - das Schlimmste, was ich je im Sport erlebt habe. Die WM-Finalniederlage 2002 hatte nicht ganz diese brutale Wirkung", so der frühere Nationaltorhüter weiter.