Das Stadion des Erzrivalen soll abgebildet sein! Jubiläumstrikot des FC Bayern könnte für Zündstoff sorgen

Laut FootyHeadlines, das betont, dass es lediglich um Spekulationen handelt, ist das Trikot nämlich hauptsächlich in Rot gehalten und soll mit goldenen Logos verziert sein. Die Farbe Weiß, die seit jeher bereits neben Rot zu den Vereinsfarben des FC Bayern zählt, findet sich dagegen nicht auf der Uniform wieder.

Bereits in der vergangenen Saison wollten zahlreiche Bayern-Anhänger dies schon bei der Präsentation des neuen komplett in Rot gehaltenen Heimtrikots nicht wahrhaben und protestierten beim letzten Heimspiel in Form von Bannern. "Ein Stadion in Rot, eine Mannschaft in Rot-Weiß!", stand geschrieben. "Triple Red?! Bei dieser Lüge sehen wir schwarz!", war ebenso zu lesen.

Doch nicht nur dies könnte den Zorn der Fans auf den Verein ziehen, auch ein anderes Detail droht, zum Störfaktor werden. So sollen als Teil des Designs auch drei legendäre Stadien, die für den FC Bayern von großer Bedeutung sind, abgebildet sein: neben der Allianz Arena, die seit 2005 die Heimstätte des deutschen Rekordmeisters ist, und des Olympiastadions auch das Grünwalder Stadion, das auch heute noch vom Stadtrivalen und Drittligisten TSV 1860 München genutzt wird.