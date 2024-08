"Teilweise unterste Gürtellinie": Klartext von Lothar Matthäus

"Das Verhalten einiger war teilweise unterste Gürtellinie - immer von denselben zwei, drei, vier, die Politik in eigener Sache gemacht haben", sagte Matthäus dem Münchner Merkur: "Da habe ich mich gefragt: Warum mache ich das? Ich nehme das alles in mein Privatleben mit, ich habe die Kinder echt ins Herz geschlossen."

Der 63-Jährige hat sein Amt nach zwei Jahren niedergelegt. Sein Sohn Milan, bis dahin ebenfalls für Grünwald aktiv, wechselte den Verein.

"Wenn die Verantwortlichen beleidigt werden, du nachts um 23 Uhr Anrufe annehmen oder morgens um 7 Uhr WhatsApp-Nachrichten beantworten musst, geht das nicht. Ich kann nachvollziehen, dass jeder zuerst an sein eigenes Kind denkt. Aber wenn du im Mannschaftssport bist, musst du an die Mannschaft denken", so Matthäus weiter.