Bundesliga live im Free-TV, Sendeplan: Welche Sender übertragen die Spiele der Saison 2024/25 im TV und Livestream?

So viel schon einmal vorweg: Auch in der kommenden Saison ändert sich an den Übertragungspartnern der Bundesliga nichts. Wie schon im Jahr 2023/24 werden die Anbieter Sky und DAZN das Programm auch weiterhin unter sich aufteilen. Hinzukommt allerdings die Möglichkeit, ausgewählte Spiele im Free-TV und kostenlosen Livestream zu verfolgen. SPOX verrät Euch die Details.