Jonathan Tah soll bei Bayer Leverkusen eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen haben

Am Montag hieß es zudem, dass auch Barça seinen Hut in den Ring geworfen habe. Die Katalanen wollen zeitnah mit einem offiziellen Angebot an Leverkusen herantreten. Zwischen Berater Zahavi und Barcelona soll es sogar schon erste Gespräche gegeben haben.

In der vergangenen Saison absolvierte Tah für die Werkself 48 Spiele, in welchen er sechs Tore erzielte und einen Assist gab. Auch in dieser Spielzeit stand er in beiden bisherigen Pflichtspielen auf dem Platz.