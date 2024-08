FSV Frankfurt vs. Eintracht Frankfurt, Derby heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Derbyzeit in Frankfurt! Bundesligist Eintracht Frankfurt duelliert sich am heutigen Mittwoch, 7. August, in einem Testspiel mit dem FSV Frankfurt. Das Testspiel wird um 18 Uhr am Bornheimer Hang in der PSD Bank Arena angepfiffen.

Nach der Rückkehr von einer Reise in die USA mit zwei Testspielen ist die Eintracht heute bei Regionalligist Eintracht Frankfurt gefordert. Dieser steht bereits im Pflichtspielbetrieb. Aus den beiden ersten Saisonspielen holte der FSV einen Punkt.