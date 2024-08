FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Für beide Mannschaften ist der Saisonstart geglückt. Der Aufsteiger aus St. Pauli musste in der ersten Pokalrunde gegen Regionalligist Halle allerdings lange zittern. Erst in 94. Minute erzwang Pauli-Verteidiger Dzwigala die Verlängerung (2:2). In der 110. Minute erlöste sich der Bundesligist in Person von Ritzka (3:2).

Deutlich klarer war die Angelegenheit beim Viertligisten FC 08 Villingen. Die Gäste aus Heidenheim taten sich in der ersten Halbzeit zwar lange schwer, machten dann aber innerhalb kürzester Zeit alles klar. Zwischen der 43. und der 54. Minute erzielte das Team von Trainer Frank Schmidt vier Tore.