FC Bayern München: Wo läuft VfL Wolfsburg vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Der FC Bayern scheint in bester Verfassung! In der ersten Pokalrunde besiegte der Rekordmeister spielend leicht den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm (4:0). In der Generalprobe am Dienstag gegen den Grasshopper Zürich schob die Elf von Neu-Trainer Vincent Kompany selbiges Ergebnis nochmal hinterher.

Dem VfL Wolfsburg gelang der erfolgreiche Start in die neue Saison hingegen nur mit Mühe. Im Pokal rang die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl Fünftligist TuS Koblenz mit 0:1 nieder.