FC Bayern München: Nächster Rückschlag! Dani Olmo entscheidet sich wohl gegen den Rekordmeister

Angesichts der finanziellen Lage des FC Barcelona gilt es als unwahrscheinlich, dass man ohne weitere Verkäufe erneut in dieser Preisklasse zuschlagen wird. Olmo dürfte dementsprechend also die Alternative zu Williams sein. Der Europameister soll zeitnah in Barcelona landen, nachdem Deco in Leipzig alles geklärt habe.

Die Bayern sollen indes an Désiré Doué interessiert sein. Das Interesse an Olmo schien in den vergangenen Tagen ohnehin etwas abgekühlt zu sein. Doch auch bei Doué gibt es Hürden zu meistern. Laut Sky warte man darauf, einen Spieler abzugeben, bevor der Franzose verpflichtet wird.