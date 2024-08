FC Augsburg vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Nachdem die Bundesliga-Saison gestern eröffnet wurde, geht es am heutigen Samstag, den 24. August, mit der nächsten Fuhre an Spielen weiter. Unter anderem im Programm: FC Augsburg vs. Werder Bremen. Ab 15.30 Uhr geht es zwischen den beiden Klubs in der WWK-Arena (Augsburg) zur Sache.