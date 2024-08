"Eine wichtige Bedingung" des BVB: Woran ein Transfer von Youssoufa Moukoko hängt

Demnach werden die Dortmunder Moukoko nicht ziehen lassen, bevor die Personalie Maximilian Beier erfolgreich geklärt ist. Klub und Spieler seien sich bereits einig, die Verhandlungen zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim sollen laufen.

Am Donnerstag ist dem Bericht zufolge Moukokos Berater Patrick Williams im Trainingslager der Borussia in Bad Ragaz (Schweiz) aufgetaucht. Kommt nun Bewegung in den Poker?