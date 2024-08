BVB: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Livestream?

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt! So lautet am heutigen Samstag, den 24. August, das Topspiel am 1. Spieltag der Bundesliga. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt um 18.30 Uhr. Als Austragungsort des Bundesligaspiels dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.