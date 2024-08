BVB vs. Aston Villa heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Borussia Dortmund trifft am heutigen Samstag, 10. August, in seinem Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt am 17. August im DFB-Pokal bei Phoenix Lübeck auf Aston Villa. Anstoß im Signal Iduna Park ist um 17 Uhr.

Vor dem Anstoß findet die Mannschaftsvorstellung statt. Den Fans des BVB werden dabei vor der Partie gegen den Vierten der letzten Premier-League-Saison auch die Neuzugänge Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Yan Couto und Pascal Groß präsentiert.