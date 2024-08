BVB, News und Gerüchte: Vereinsloser Mats Hummels zu Besuch bei einem Bundesligisten - Sebastian Kehl kündigt weitere Transfers an

© getty

BVB, News: Sebastian Kehl kündigt Bewegung in Sachen Transfers an

Mit Maximilian Beier, Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Pascal Groß und Yan Couto hat der BVB in diesem Sommer ordentlich eingekauft bzw. Spieler per Leihe geholt, mit Niclas Füllkrug, Tom Rothe, Marco Reus oder Mats Hummels auch einige hochkarätige Spieler abgegeben.

Und man darf auch weiterhin einige Aktivitäten von den Schwarz-Gelben auf dem Transfermarkt erwarten. "Es gibt noch Gedankenbewegungen in Sachen Transfers. Was noch auf den Tisch kommt, werden wir sehen. Aber es wird noch etwas in den nächsten Tagen kommen", so Sportdirektor Sebastian Kehl auf der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Frankfurt. So standen etwa die beiden Wechselkandidaten Youssoufa Moukoko und Salih Özcan gegen Frankfurt nicht einmal im Kader.