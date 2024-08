"Tut mir leid für euch alle": BVB-Boss Hans-Joachim Watzke mit Kampfansage

Nach dem Trainerwechsel von Edin Terzic zu Nuri Sahin will der BVB nun wieder angreifen.

Durch den 4:1-Sieg in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den Viertligisten 1. FC Phönix Lübeck ist der Pflichtspielauftakt am Samstag geglückt. Am kommenden Samstag startet das Sahin-Team dann mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison.