Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Supercup im TV und Livestream?

Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart sind am heutigen Samstag, 17. August, nicht im DFB-Pokal im Einsatz, sondern spielen um den DFL-Supercup. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Für Leverkusen und den VfB geht es um den ersten Titel der Saison 2024/25, den beide nur zu gerne gewinnen wollen.