Er spielte in den vergangenen beiden Jahren zweite Liga: Bayer Leverkusen vor Überraschungstransfer?

Bis zur Schließung des Transferfensters bleibt jedenfalls nicht mehr viel Zeit. Am Freitag ist der Deadline Day, danach können keine neuen Spieler mehr verpflichtet werden.

Für Leverkusen steht indes am Mittwoch zunächst das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Regionalligist Carl Zeiss Jena an. Am Samstag empfängt Bayer dann am 2. Spieltag der Bundesliga RB Leipzig zum Topspiel.