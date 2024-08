Bayer Leverkusen holt wohl ehemaligen Bundesligaspieler von PSG zurück

Für RB absolvierte der vielseitig einsetzbare Defensivspieler 100 Partien, in denen er acht Tore erzielte und zehn Assists lieferte. In Paris ist er dagegen kein Stammspieler und lief in der vergangenen Saison in 20 Partien auf (ein Assist). In dieser Spielzeit wartet er noch auf einen Einsatz.

Sollte der Wechsel wie erwartet zügig über die Bühne gehen, könnte Mukiele bereits am nächsten Wochenende gegen seinen Ex-Klub Leipzig sein Debüt für den deutschen Meister feiern.