1. FC Heidenheim vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Fußball Bundesliga im TV und Livestream?

Im Rahmen des 2. Spieltags der Bundesliga treffen am heutigen Sonntag, den 1. September, der 1. FC Heidenheim und der FC Augsburg aufeinander. Der Ball in der Heidenheimer Voith-Arena rollt ab 15.30 Uhr. Parallel dazu finden vier weitere Ligaspiele in der Bundesliga statt.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige