"Ein vorbildlicher Profi": BVB verkündet Vertragsverlängerung

In der vergangenen Saison hatte Meyer acht Bundesliga-Partien und ein Spiel in der Champions League für den BVB absolviert.

"Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, spüre große Wertschätzung der Verantwortlichen, des Trainerstabs, meiner Teamkollegen, der Mitarbeiter und unserer Fans", sagte Meyer, dessen "großes Ziel" es weiterhin sei, "am Ende einer Saison einen Titel mit der BVB-Familie am Borsigplatz feiern zu können".