BVB, News und Gerüchte: Dortmund an Leihe von Chelseas Andrey Santos interessiert

BVB, News: Borussen-Boss reagiert auf Kritik an neuem Trikot

Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer hat auf die Kritik an dem sogenannten "Turniertrikot" reagiert, das der BVB in dieser Woche vorgestellt hatte - und das im Internet niedergemacht worden war. Das Shirt, das die Dortmunder in der kommenden Saison in der Champions League und im DFB-Pokal tragen werden, vereint Design-Elemente aus verschiedenen erfolgreichen Dortmunder Spielzeiten in einer Art Collage.

Das Trikot ist seit Samstag zu haben. "Die heutigen Abverkaufszahlen stehen im Widerspruch zur Resonanz", berichtete Cramer der Bild. "Es ist ganz oft so, dass sich negatives Feedback auf Social Media bei den Verkaufszahlen nicht sehr bemerkbar macht", fügte er hinzu.

Die kritischen Stimmen hat Cramer vernommen, aber er hat auch eine Erklärung dafür, warum diese überwiegen: "Es melden sich meistens nur die, die keinen Applaus klatschen. Wir nehmen es sportlich und glauben, dass der Mut, mal etwas anderes zu machen, belohnt wird."