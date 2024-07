Beben beim VfB Stuttgart: Präsident Claus Vogt mit großer Mehrheit abgewählt

Die Brisanz der Entscheidung war in der Porsche Arena von Beginn an zu spüren. Eigentlich sollten die Abwahlen erst als Punkte 12 und 13 der Tagesordnung behandelt werden, wurden nach einem erfolgreichen Antrag aber schon an die vierte Stelle vorgezogen.

Erfreulicheres konnte der VfB anschließend in seiner Bilanz des Geschäftsjahres 2023 vermelden. Nach schwierigen Jahren verzeichnete der Champions-League-Teilnehmer ein leichtes Plus von 700.000 Euro, zudem bedeuten 217,9 Millionen Euro einen Umsatzrekord für die Schwaben.