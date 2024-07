Sensation auf dem Transfermarkt? Mats Hummels steht wohl bei Real Madrid auf dem Zettel

Trotz starker Leistungen in der abgelaufenen Saison hatte Hummels in Dortmund keinen neuen Vertrag erhalten. 2023/24 war der Abwehrspieler wettbewerbsübergreifend 40-mal für den BVB aufgelaufen, hatte großen Anteil am Vordringen der Westfalen bis ins Champions-League-Finale.