RB Leipzig vs. Wolverhampton Wanderers heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Während es bei den Olympischen Spielen in Paris zur Sache geht, bereiten sich die Bundesligisten langsam aber sicher auf die bevorstehende Fußball-Saison vor. So auch RB Leipzig, das in der Nacht von heute Samstag (3. August) auf Sonntag (4. August) in einem Testspiel auf den Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers trifft. Das Spiel findet im Rahmen der USA-Reise der Sachsen statt und geht daher nachts um 1.30 Uhr im Chase Stadium (Fort Lauderdale, FL) los.