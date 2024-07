Ein Luxusartikel, den man sich leisten muss: Kommentar zum Ärger um BVB-Youngster Youssoufa Moukoko

© getty

Moukoko: Weit weg von einem Schattenstürmer à la Reus

In der Regel müssen solche Spieler eine hohe technische Klasse mitbringen, um beispielsweise Angriffe zu verzögern oder von außen Dribblings anzugehen. Moukoko ist kein Zielspieler wie Niclas Füllkrug oder Serhou Guirassy, aber ebenso weit weg von einem Schattenstürmer à la Marco Reus.

So erklären sich auch die statistischen Werte Moukokos: In der abgelaufenen Saison kam er in wettbewerbsübergreifend 27 Partien zum Einsatz, erzielte dabei sechs Treffer - stand aber eben im Schnitt nur 28 Minuten pro Spiel auf dem Feld.

Moukoko ist gewissermaßen ein Luxusartikel, bei dem man sich seinen Einsatz leisten muss. Oder aber er fungiert als Option von der Bank, wenn das eigene Team noch unbedingt einen Treffer in der finalen halben Stunde einer Partie benötigt. Übrigens ist das lediglich die Gemengelage bei einem Klub wie dem BVB - in Diensten eines kleineren Teams mit dezidierter Konterausrichtung kann das schon ganz anders aussehen.