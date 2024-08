Gladbach vs. Ipswich Town heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Testspiel im TV und Livestream?

Gladbach will am heutigen Freitag (2. August) seine Testspiel-Weste blitzsauber halten, wenn es am Abreisetag vom Trainingslager am Tegernsee gegen Ipswich Town geht.

Siege gegen FC Wegberg-Beeck (2:0), Fortuna Sittard (3:1) und Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel (1:0) gab es bislang.

Ab 14.30 Uhr geht es im ATS Sportpark in Heimstetten für die Mannschaft von Gerardo Seoane weiter.