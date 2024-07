FSV Mainz 05 vs. Eintracht Trier heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel Derby im TV und Livestream?

Bei einigen Bundesligisten könnt Ihr in der Vorbereitung auf Sky zurückgreifen, wo viele Duelle sogar gratis angeboten werden. Bei Mainz 05 vs. Trier ist der Pay-TV-Sender allerdings nicht am Start.

Die Alternative? Die gibt es voraussichtlich auf dem YouTube-Kanal der Mainzer! Dort bekommt Ihr die ganze Action live und kostenfrei in voller Länge.