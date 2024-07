Einigung mit Juventus Turin? Karim Adeyemi steht beim BVB offenbar vor dem Absprung

Noch Ende Mai hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über Adeyemi gesagt: "Karim steht nicht auf der Verkaufsliste. Das ist absoluter Blödsinn."

Adeyemi wechselte im Sommer 2022 für eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro von RB Salzburg nach Dortmund, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison steuerte der gebürtige Münchner in 34 Pflichtspielen fünf Tore und zwei Vorlagen bei.