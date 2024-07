"Der zukünftige Dani Alves": So entwickelte sich BVB-Transferziel Yan Couto zu einer der "Sensationen der Saison"

© getty

Yan Couto: Brasiliens Verband fordert Änderung der Haarfarbe

Auch bei der Copa América war Couto dabei, kam in keiner der vier Begegnungen aber zum Einsatz. Dabei hätte er zumindest optisch gewiss überrascht: Brasiliens Verband wollte, dass er seine rosa gefärbten Haare verändert. "Es war eine Bitte. Sie sagten, das Rosa sei ein bisschen doof. Das sehe ich nicht so, aber ich habe die Bitte respektiert und getan, was sie verlangten. Ich habe die ganze Saison mit rosa Haaren gespielt. Es war cool, aber das war eher eine Sache in Girona: Dort färben sich viele Leute die Haare. Hier in der Nationalmannschaft ist diese Phase vorbei. Ich bin jetzt Yan mit schwarzem Haar. Es ändert sich nichts", sagte Couto dazu.

Sein Profil, das tatsächlich sehr an Brasilien-Legende Alves erinnert, hat jedoch auch noch einige Unschärfen. Gerade in tiefen Zonen des Spiels, ob im Aufbau oder in Zweikämpfen, verliert Couto die Bälle noch zu häufig. Sein Spiel ist durchaus risikoreich, er sucht stets den Weg in die Offensive. Auch im Passspiel und den Luftduellen gibt es noch Steigerungspotential.