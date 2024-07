"Da ist noch eine Menge drin": Bei Karim Adeyemi dürfen beim BVB nicht aller schlechten Dinge drei sein

© getty

Karim Adeyemi beim BVB: Aller schlechten Dinge dürfen nicht drei sein

Auch in der Hinrunde der abgelaufenen Saison bekam Adeyemi wie in seinem ersten Dortmunder Jahr kaum ein Bein auf den Boden und blieb zum zweiten Mal in Folge ohne einzigen Treffer in der Bundesliga. Anzahl an Vorlagen in diesen zusammen 34 Partien: magere drei. Erst Anfang März traf er am 24. Spieltag der Vorsaison in Berlin zum ersten Mal in seinem damals 13. Spiel. Ex-Trainer Edin Terzic konnte sich das "kaum vorstellen, wenn man seine Qualität kennt".

Es darf Adeyemi deshalb nun nicht passieren, dass aller schlechten Dinge drei sind. Er ist wie die gesamte Mannschaft aufgerufen, tunlichst eine Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Die krassen Unterschiede zwischen den Halbjahren, aber auch unerklärliche Nicht-Leistungen wie bei den Auswärtsspielen in Stuttgart oder Leipzig, muss er dringend abstellen.

Für den Moment bleibt die Hoffnung, dass der neue Trainer Nuri Sahin anders zu Adeyemi durchdringt als zuletzt Terzic. Doch der Flügelspieler, so heißt es, lebe schon sehr in seiner eigenen Welt, in der eigenen Blase. Diese gewissermaßen zu kontrollieren, womöglich auch zu mäßigen, erscheint schwierig für einen Trainer, wenn sich der Spieler den größten Teil seiner Zeit darin aufhält.