Cerezo Osaka vs. BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel von Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Nach der 0:4-Pleite gegen den thailändischen Klub BG Pathum United am vergangenen Sonntag setzt der BVB seine Asien Tour am heutigen Mittwoch, den 24. Juli, mit einem Testspiel gegen den japanischen Erstligisten Cerezo Osaka fort. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 12.15 Uhr, gespielt wird im Yanmar Stadium Nagai in Osaka City.

