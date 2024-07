BVB, News und Gerüchte - "Überhaupt nicht gefallen": Nuri Sahin übt nach Testspiel-Klatsche heftige Kritik

© getty

BVB, Gerücht: Borussia Dortmund wohl vor Transfer von Rayan Cherki

Schon seit längerer Zeit baggert Borussia Dortmund an Rayan Cherki von Olympique Lyon. Nun soll der Transfer des 20-Jährigen zum BVB kurz vor dem Abschluss stehen. Das schreibt die französische Tageszeitung Le Progrès.

So hätten beide Vereine in den Verhandlungen am Wochenende große Fortschritte gemacht. Cherki hat bei OL noch Vertrag bis 2025 und soll rund 15 Millionen Euro kosten. Aktuell weilt der Mittelfeldspieler bei der französischen Nationalmannschaft, wo er bei den Olympischen Spiele in Paris auflaufen wird.