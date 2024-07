BVB, News und Gerüchte: Erstes Angebot abgegeben! So weit liegen Manchester City und Borussia Dortmund noch bei Yan Couto auseinander

© getty

BVB, News: Deutlicher Hinweis auf Transfer von Pascal Groß

Borussia Dortmund steht wohl kurz vor der Bekanntgabe des Transfers von Pascal Groß von Brighton & Hove Albion. Darauf deuten Aussagen von Brightons Geschäftsführer Paul Barber gegenüber dem englischen Radiosender talkSPORT hin.

Dort sagte Barber: "Pascal hat dem Verein seit dem Tag, an dem wir in der Premier League waren, einen fantastischen Dienst erwiesen. Bis zur letzten Saison hat er immer Tore geschossen, Torvorlagen gegeben, sich in die deutsche Nationalmannschaft gespielt und es in den Kader für die Europameisterschaft geschafft. Natürlich würden wir ihn gerne behalten. Wir denken aber auch an die Phase, in der er sich in seiner Karriere befindet, und an die Chance, die Dortmund ihm bieten könnte."

Mit dem deutschen Nationalspieler hatte der BVB zuvor bereits eine vollständige Einigung erzielt. Als Ablösesumme wird ein Betrag zwischen sieben und zehn Millionen Euro gehandelt. Der 33-Jährige hat auf der Insel noch einen bis 2025 datierten Vertrag.

Lars Ricken sagte in Japan dazu: "Zu Pascal Groß kann ich noch nichts final mitteilen. Er ist auch nicht unser Spieler. Deswegen tue ich mich schwer, über ihn zu sprechen."