BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Real Madrid beschäftigt sich angeblich intensiv mit Verteidiger von Borussia Dortmund

BVB, News: Nuri Sahin rechnet damit, dass noch ein Stürmer geht

Nachdem die Verpflichtung von Stuttgart-Stürmer Serhou Guirassy seit Donnerstag endgültig offiziell ist, wird Borussia Dortmund diesen Sommer wohl noch einen Angreifer aus dem aktuellen Kader abgeben. Das deutete auch der neue Trainer Nuri Sahin zuletzt an.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit vier Stürmern in die Saison gehen. Es sei denn, wir haben vier bis fünf Wettbewerbe, in denen wir spielen. Aber meines Wissens haben wir nur drei Wettbewerbe", hatte Sahin nach dem Testspiel bei Erzgebirge Aue (1:1) am Mittwoch laut Ruhr Nachrichten gesagt.

Mit Guirassy, Niclas Füllkrug, Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko hat der BVB nun eben vier Mittelstürmer zur Verfügung. Wer von dem Trio, das bereits länger in Dortmund ist, gehen könnte, ist derzeit noch offen. Gerüchte gab es zuletzt eigentlich nur rund um Füllkrug, um den die AC Mailand intensiv buhlen soll.