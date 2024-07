BVB, News und Gerüchte: Karim Adeyemi will Interesse von Juventus Turin nicht dementieren - Serhou Guirassy bei Borussia Dortmund eingetroffen

© getty

BVB, News: Karim Adeyemi will Interesse von Juventus Turin nicht dementieren

Karim Adeyemi, der zuletzt mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde, hat seine Zukunft bei Borussia Dortmund nach dem Testspiel bei Erzgebirge Aue (1:1) am Mittwochabend offen gelassen.

"Dazu sagen kann ich nichts", entgegnete der Offensivspieler, als er auf die Gerüchte angesprochen wurde. "Ich habe ein Dortmund-Trikot an und ich bin auch sehr glücklich, ein Dortmund-Trikot anzuhaben." Dennoch schob er noch nach: "Im Leben gibt es keine Garantien."

Wie die Gazzetta dello Sport zuletzt berichtete, soll sich Adeyemi mit Juve sogar schon einig sein, von einer Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro ist die Rede. Laut Ruhr Nachrichten hat der italienische Spitzenklub allerdings noch kein Angebot eingereicht, zudem will der BVB Adeyemi wohl halten.

Auch der neue Trainer Nuri Sahin gehe fest davon aus, den 22-Jährigen kommende Saison zur Verfügung zu haben. "Karim weiß, was ich über ihn denke. Ich fange hier nicht an, jedes Gerücht zu kommentieren. Das Spiel spiele ich nicht mit", so Sahin am Mittwoch. "Mir ist wichtig, was ich von Karim möchte. Und mir ist wichtig, was Karim mir gesagt hat. Alles andere ist nicht mein Thema."