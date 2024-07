"Ihm wurde viel versprochen": Berater von Youssoufa Moukoko attackiert den BVB - und droht mit Transfer

© getty

Moukoko-Berater: "Der BVB macht einen Fehler"

Ob sich daran unter dem neuen Coach Nuri Sahin etwas ändert? Die Moukoko-Seite scheint davon nicht wirklich überzeugt zu sein. Williams drohte jedenfalls offen mit einem Abschied.

"Es ist kein Geheimnis, dass es genügend Vereine gibt, die von Youssoufas Qualitäten überzeugt sind und ihn in ihrer Mannschaft haben wollen. Wir wollten es anders, aber so ist das Fußballgeschäft. Youssoufa ist völlig klar im Kopf, extrem fokussiert und weiß, was er will, um seine Karriere voranzutreiben. Jetzt loten wir das Interesse aus England, Spanien und Frankreich aus", so der Berater.

"Ich sage, der BVB macht einen Fehler, wenn er Youssoufa abgibt. Bei so wenig Spielzeit wird jeder wissen, dass Youssoufas Marktwert niedrig sein wird und Dortmund nicht viel erwarten kann", meinte Williams.

Moukoko wechselte 2016 aus der Jugend des FC St. Pauli zum BVB, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht.