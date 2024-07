1. FC Düren vs. FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB im TV und Livestream?

Der FC Bayern München ist am vergangenen Mittwoch mit einem 14:1-Erfolg gegen den Kreisligisten FC Rottach-Egern in die Ära-Kompany gestartet und setzt seine Vorbereitung am heutigen Sonntag (28. Juli) mit einem weiteren Testspiel fort. Dieses Mal ist der Gegner um ein Vielfaches stärker, es geht nämlich gegen den Regionalligisten 1. FC Düren.

Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen und im Karl-Knipprath-Stadion in der nordrhein-westfälischen Stadt Jülich absolviert.