Der VfB Stuttgart und Werder Bremen stehen sich heute in einem Meisterschaftsspiel gegenüber. Wie Ihr das Bundesligaspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Im späten Samstagsspiel des 13. Bundesliga-Spieltags treffen heute der VfB Stuttgart und Werder Bremen aufeinander. Um 18.30 Uhr geht es los, gespielt wird in der MHP-Arena in Stuttgart.

Die Schwaben konnten sich in den vergangenen Wochen von der kurzen Schwächephase wieder erholen und jagen heute gegen Bremen den dritten Sieg in Folge, während die Werderaner seit drei Spielen auf einen Sieg warten.

© (C)Getty Images

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga sind im Besitz von Sky. Aus diesem Grund ist der Pay-TV-Sender als einziger für die Übertragung von Stuttgart vs. Werder Bremen zuständig. Das Duell ist bei vier Sendern gleichzeitig zu sehen: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD). In allen vier Fällen gehen die Vorberichte um 17.30 Uhr, eine Stunde vor Anpfiff also, los und wird Wolff Fuss als Kommentator eingesetzt.

Weiters bietet Sky die Partie nicht nur im TV, sondern auch im Livestream an, den Ihr mittels SkyGo-Abonnement oder via WOW aufrufen könnt.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Alternative zum Sky-Angebot stellt SPOX in Form eines Livetickers zur Verfügung.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen.

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Werder Bremen

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 2. Dezember 2023

2. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. Werder Bremen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor - Millot, Stiller - Undav, Führich - Guirassy

Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor - Millot, Stiller - Undav, Führich - Guirassy Werder Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, A. Jung - Weiser, Stage, Deman - Schmid, Bittencourt - Borré, Ducksch

Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag