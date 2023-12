Der VfB Stuttgart und der FC Augsburg treffen am 16. Spieltag der Bundesliga im Schwabenderby aufeinander. Wir verraten, wir Ihr die Begegnung live im TV und Livestream sehen könnt.

Der VfB Stuttgart blieb bei der 0:3-Pleite beim FC Bayern München am vergangenen Sonntag chancenlos, einen großen Schaden hat die Pleite im Südgipfel in der Tabelle jedoch nicht angerichtet, der VfB liegt weiterhin auf Rang vier.

Der Tabellenvierte ist nur drei Tage nach dem Duell gegen die Münchner wieder im Einsatz. Am heutigen Mittwoch, den 20. Dezember, kriegen es die Stuttgarter im Schwabenderby mit dem FC Augsburg zu tun. Um 20.30 Uhr wird das Duell in der MHP-Arena in Stuttgart angestoßen.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Wer auf der Suche nach einer Übertragung zu Stuttgart vs. Augsburg ist, wird bei Sky fündig. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an den heutigen Spielen und bietet daher das Einzelspiel ab 20.20 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 4 (HD) an. Kommentator des Spiels ist Roland Evers. Zusammen mit den vier Parallelspielen gehört Stuttgart vs. Augsburg zur Konferenz, die bei Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) angeboten wird.

Das Einzelspiel und die Konferenz könnt Ihr zudem auch im Livestream von Sky auffinden, allerdings nur unter einer Bedingung: Ihr habt entweder ein gültiges SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Stuttgart und Augsburg.

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Millot, Führich - Undav - Guirassy

Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Millot, Führich - Undav - Guirassy Augsburg: Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - F. Jensen, Demirovic, Vargas - P. Tietz

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Augsburg

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 20. Dezember 2023

20. Dezember 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 16. Spieltag