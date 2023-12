Union Berlin vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

In der Bundesliga treffen am heutigen Mittwoch, den 20. Dezember, Union Berlin und der 1. FC Köln aufeinander. Das Kellerduell am 16. Spieltag beginnt um 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Jeweils zehn Zähler haben Union Berlin und der 1. FC Köln aktuell auf dem Punktekonto. Die beiden Teams liegen damit im Tabellenkeller der Bundesliga. Nach zuletzt zwei Pflichtspielen ohne Niederlagen musste der 1. FC Köln am vergangenen Spieltag einen erneuten Dämpfer hinnehmen: Die Truppe von Steffen Baumgart verlor gegen den SC Freiburg mit 0:2.

Eine Pleite gab es zuletzt in der Bundesliga auch für Union Berlin. Nach vielversprechenden Auftritten gegen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid, zog das Team von Nenad Bjelica deutlich gegen den VfL Bochum den Kürzeren. Welches Team kann das Krisenduell am Abend für sich entscheiden und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln?