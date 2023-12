Stürmer von RB Leipzig angeblich bei Manchester United auf dem Zettel

Für Manchester United hat die Verpflichtung von Stürmer Loïs Openda im Wintertransferfenster angeblich höchste Priorität. Das berichtet der Mirror. Der 23-Jährige soll von RB Leipzig kommen. Angeblich haben aber auch die Tottenham Hotspur Openda auf dem Zettel.

Die Red Devils sind offensichtlich auf der Suche nach einem weiteren Stoßstürmer. In der Premier League hat das Team von Erik ten Hag in 16 Spielen erst 18 Tore erzielt, hinter Rasmus Hojlund fehlen die Alternativen.

Openda könnte hier Abhilfe schaffen. Er war im Sommer für 38,5 Millionen Euro Ablöse von RC Lens nach Leipzig gewechselt und steht bei 14 Treffern und drei Vorlagen in 22 Pflichtspielen. In der Champions League traf er in fünf Einsätzen viermal, dabei erzielte er gegen Uniteds Stadtrivalen Manchester City insgesamt drei Tore.

Billig wäre der Transfer allerdings nicht. Laut Mirror müsste ManUnited für Openda im Januar 87 Millionen Euro hinlegen.

Leipzig hat am Samstag das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund mit 3:2 gewonnen und trifft zum Abschluss der Champions-League-Gruppenphase auf die Young Boys Bern.

Manchester United blamierte sich mit 0:3 gegen Bournemouth und muss am Dienstagabend gegen den FC Bayern München gewinnen, um noch eine Chance auf das Erreichen der K.o.-Phase zu haben.