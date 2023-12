In der Bundesliga findet heute das Duell zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin statt. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt? SPOX liefert die Antwort.

Nach dem 0:0-Unentschieden gegen den FC Kopenhagen am vergangenen Champions-League-Mittwoch geht es für den FC Bayern München am heutigen Samstag, den 2. Dezember, in der Bundesliga weiter. Im Rahmen des 13. Spieltags kriegt es das Team von Thomas Tuchel mit Union Berlin zu tun, das in derselben Woche gegen SC Braga ebenfalls ein Unentschieden in der Königsklasse holte. Um 15.30 Uhr ertönt in der Münchner Allianz Arena der Anpfiff.

Während die Münchner weiterhin ungeschlagen in der Bundesliga sind, warten die Eisernen, die heute zum ersten Mal mit Neu-Trainer Nenad Bjelica ein Ligaspiel bestreiten, bereits seit 16 Pflichtspielen auf einen Sieg.

© getty

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Union Berlin im TV und Livestream?

Wer die Partie zwischen dem FC Bayern und Union Berlin auf keinen Fall verpassen möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender ist es nämlich, der die Rechte an allen Bundesligaspielen, die am Samstag über die Bühne gehen, besitzt. Aus diesem Grund wird zu Bayern vs. Union bei Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ab 15.15 Uhr mit Kai Dittmann als Kommentator eine Übertragung zum Abruf bereit gestellt.

Die, die auch die Parallelspiele, zusammengefasst in einer Konferenz, verfolgen möchten, können bei Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) vorbeischauen.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - Sky bietet zu beiden Übertragungen jeweils einen Livestream an, auf den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW zugreifen könnt.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Union Berlin im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Zu guter Letzt lässt sich das Spielgeschehen auf dem Rasen in München bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern und Union Berlin.

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Union Berlin im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Choupo-Moting, L. Sané - Kane

Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Choupo-Moting, L. Sané - Kane Union Berlin: Rönnow - Bonucci, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, R. Khedira, Gosens - Tousart, Laidouni - D. Fofana, K. Behrens

FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FCB vs. Union Berlin im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Union Berlin

FC Bayern München vs. Union Berlin Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13

13 Datum: 2. Dezember 2023

2. Dezember 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Allianz-Arena (München)

Allianz-Arena (München) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 13. Spieltag