In der Bundesliga kommt es heute zum Duell FC Augsburg vs. Borussia Dortmund. Wir liefern die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und Livestream.

Unter der Woche hat Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain noch ein 1:1-Unentschieden geholt, nun ist der BVB wieder in der Bundesliga gefragt. Der Gegner am 15. Spieltag: der FC Augsburg. Ab 15.30 Uhr rollt in der WWK-Arena in Augsburg der Ball.

BVB: Wo läuft FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Wie alle anderen Samstagsspiele in der Bundesliga läuft auch FCA vs. BVB live und exklusiv in voller Länge bei Sky. Die allgemeine Vorberichterstattung beginnt um 14 Uhr auf Sky Sport Bundesliga (UHD), ab 15.15 Uhr findet Ihr auf dem gleichen Kanal sowie auf Sky Sport Bundesliga 2 dann das Einzelspiel. Roland Evers kommentiert das Geschehen für Euch.

Eine Onlinevariante gibt es in Form eines Livestream ebenfalls, allerdings kommt Ihr auch hier nicht umhin, Geld zu bezahlen. SkyGo und WOW heißen hier Eure Anlaufstellen.

© getty Der BVB trifft heute auf den FC Augsburg.

BVB: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live im Liveticker

Ihr möchtet das Spektakel lieber ganz nebenbei in Schriftform verfolgen? Dann seid Ihr bei uns richtig aufgehoben, in unserem Liveticker halten wir Euch immer auf dem aktuellen Stand:

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Augsburg vs. Borussia Dortmund.

Bundesliga, FC Augsburg vs. Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - F. Jensen, Demirovic, Vargas - P. Tietz

Borussia Dortmund: Kobel - M. Wolf, Süle, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Bundesliga, FC Augsburg vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream: Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 16. Dezember 2023

16. Dezember 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK-Arena (Augsburg)

WWK-Arena (Augsburg) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga, 15. Spieltag: Die aktuelle Tabelle