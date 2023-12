BVB vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Das Topspiel am 14. Bundesligaspieltag bestreiten am heutigen Tag der BVB und RB Leipzig. SPOX verrät Euch, wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Am heutigen Samstag, den 9. Dezember, trifft der BVB am 14. Spieltag der Bundesliga auf RB Leipzig. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Der BVB zeigt in dieser Saison weiterhin stark schwankende Leistungen. In der Champions League lief es zuletzt richtig gut für die Dortmunder, in der Liga fehlt dem Team von Edin Terzic jedoch die Konstanz. Unter der Woche folgt zudem das Aus im DFB-Pokal: Innerhalb weniger Wochen verlor der BVB damit zum zweiten Mal gegen den VfB Stuttgart.

Ähnlich sieht es aktuell bei RB Leipzig aus. Von den letzten vier Bundesligaspielen verloren die Roten Bullen zwei, Siege gab es für die Leipziger gegen den SC Freiburg und zuletzt den 1. FC Heidenheim. Mit 26 Zählern liegt RB Leipzig aktuell nur einem Punkt vor dem BVB. Welche Mannschaft gewinnt am Abend das Topspiel?

Event: Bundesliga, 14. Spieltag

Bundesliga, 14. Spieltag Duell: BVB vs. RB Leipzig

BVB vs. RB Leipzig Datum: 9. Dezember

9. Dezember Start: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

Sky überträgt das Topspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig am heutigen Samstagabend exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event seht Ihr die Begegnung live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 17.30 Uhr. Für den Kommentar des Spiels zeigt sich Wolff Fuss zuständig.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Bundesligaduell zudem im Livestream. Den Livestream von Sky seht Ihr als Sky-Kunden zum einem in der Sky-Go-App oder auf der Streamingplattform WOW.

BVB: Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

Kobel - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Özcan - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug RB Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Simakan, Raum - A. Haidara, X. Schlager - Baumgartner, Xavi - Openda, Poulsen

Die Partie zwischen dem BVB und RB Leipzig könnt Ihr am heutigen Abend bei SPOX im Liveticker erleben. Wir halten Euch über alle Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

