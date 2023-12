BVB - Niclas Füllkrug und seine Entwicklung bei Borussia Dortmund: An den Ohren herbeigezogen

© getty

BVB: In diesen Bereichen ist Niclas Füllkrug besser als in Bremen

Nachdem Füllkrug Tage zuvor beim 2:0-Heimsieg gegen Newcastle erstmals in der Königsklasse getroffen hatte, hoffte Terzic, "dass ihm das Spiel gut getan hat". Das tat es tatsächlich - in der Bundesliga war der Angreifer seitdem in vier Spielen in Folge an mindestens einem Tor beteiligt (drei Treffer, zwei Vorlagen). Das gelang ihm zuvor nur vor drei Jahren bei Werder. Überhaupt ist Füllkrug mit vier Assists im Oberhaus lediglich eine Vorlage entfernt von seinem persönlichen Bestwert aus der Vorsaison.

Vergleicht man dies mit Füllkrugs Hinrunde im Vorjahr bei Bremen, agiert er beim BVB laut Opta-Daten effizienter vor dem Tor und steigerte sowohl seine Chancen- (von 26 auf 31 Prozent) als auch seine Großchancenverwertung (von 47 auf 57 Prozent). Und dies, obwohl er beim SVW deutlich mehr ins Spiel eingebunden war (14 Ballaktionen mehr pro Partie). Auch gab er dort pro Spiel deutlich mehr Schüsse ab und benötigte weniger Minuten pro Tor.

Füllkrug füllt dafür die Rolle als Dortmunder Wandspieler gut aus. Das belegen nicht nur die bereits jetzt doppelt so vielen Vorlagen in der Liga (4) wie in der gesamten Hinrunde der Vorsaison (2). Gerade seine Ablagen in den Lauf eines Mitspielers sind deutlich gestiegen - von 1,7 auf 2,6 pro 90 Minuten. Füllkrug zeigte dabei neben der nötigen körperlichen Robustheit, mit der er bisweilen zwei Innenverteidiger beschäftigen kann, auch technisch anspruchsvolle Ballbehandlungen.