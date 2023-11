344. Bundesliga-Spiel: Schiedsrichter Felix Brych stellt Rekord ein

Schiedsrichter Felix Brych hat im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart am Samstagabend den Bundesliga-Einsatzrekord eingestellt.

Der 48 Jahre alte Münchner leitete sein 344. Spiel in der Eliteklasse. Damit egalisierte Brych die Bestmarke von Wolfgang Stark vom Mai 2017. Auf Platz drei liegt Markus Merk mit 338 geleiteten Partien.

Allerdings hatte Brych nicht nur Grund zu feiern: Der Unparteiische rutschte in der ersten Halbzeit aus, knickte mit dem rechten Knie ein und verletzte sich dabei. Kurz darauf brach er ein lockeres Traben am Strafraum der Eintracht ab und stützte sich dort auf den Stuttgarter Jamie Leweling. Er wurde rund drei Minuten behandelt und setzte die Partie mit einer Bandage am Knie fort.

"Ich bin natürlich stolz, weil diese Zahl auch eine gewisse Langlebigkeit ausdrückt", sagte Brych vor der Partie: "Weil wir Schiris nie wirklich etwas gewinnen können, definieren wir uns eben über solche Rekorde."

Er habe niemals erwartet, dass Starks Bestmarke geknackt werde, betonte er: "Was er erreicht hat, ist genauso zu bewerten wie meine Leistung - egal, ob ich jetzt am Ende ein paar Spiele mehr haben werde."