VfB Stuttgart vs. BVB: Borussia Dortmund JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Hier wird das Duell live getickert.

3. Den Freistoß aus dem linken Halbfeld bringt Anton von rechts per Kopf ins Zentrum, Leveling wird beim Schussversuch geblockt. Mittelstädt nimmt den zweiten Ball dann außerhalb des Strafraums direkt. Der Schuss aus 20 Metern geht rechts am Kasten vorbei.

© getty

VfB Stuttgart vs. BVB: Borussia Dortmund im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der BVB hat in diesem Kalenderjahr nur zwei Spiele in der Bundesliga bislang verloren - beide aber ausgerechnet gegen die Bayern. Die Niederlage gegen den FCB war auch das erste BL-Spiel in diesem Jahr, in dem die Dortmunder kein eigenes Tor erzielt haben.

vor Beginn Die Dortmunder Formkurve gibt weiter Rätsel auf. Nach der blamablen 0:4-Packung gegen die Bayern folgte in der Champions League ein überzeugendes 2:0 über Newcastle. Der BVB hat das Weiterkommen in der Königsklasse in der sehr schweren Gruppe nun endgültig wieder in den eigenen Händen.

vor Beginn Bei den Hausherren gibt es drei personelle Wechsel. Mittelstädt, Millot und Leweling verdrängen Rouault, Jeong sowie Silas auf die Bank.

vor Beginn Die jüngste Ergebniskrise der Stuttgarter wurde auch auf den Ausfall des Topstürmers Guirassy zurückgeführt. Doch die Oberschenkelverletzung ist wieder auskuriert, noch fehlt dem 27-Jährigen aber das Training zweier Wochen. Und so setzt ihn Sebastian Hoeneß erst einmal auf die Bank.

vor Beginn Das Auf und Ab der Borussia in dieser Saison erinnert fast ein wenig an das letzte Duell beider Klubs. Stuttgart sah im April beim Stand von 0:2 einen Platzverweis (Gelb-Rot für Mavropanos), schoss dann aber in Unterzahl noch drei Tore. Silas sorgte in der 97. Minute für den umjubelten Ausgleich zum 3:3.

vor Beginn Der BVB hat in diesem Kalenderjahr nur zwei Spiele in der Bundesliga bislang verloren ? beide aber ausgerechnet gegen die Bayern. Die Niederlage gegen den FCB war auch das erste BL-Spiel in diesem Jahr, in dem die Dortmunder kein eigenes Tor erzielt haben.

vor Beginn Die Dortmunder Formkurve gibt weiter Rätsel auf. Nach der blamablem 0:4-Packung gegen die Bayern folgt in der Champions League ein überzeugendes 2:0 über Newcastle. Der BVB hat das Weiterkommen in der Königsklasse in der sehr schweren Gruppe nun endgültig wieder in den eigenen Händen.

vor Beginn Beide Teams mussten nach den jüngsten Pleiten den Blick nach ganz oben etwas abreißen lassen. Der VfB hat zuletzt zwei Mal in Folge verloren, liegt genau wie der heutige Gegner in der Tabelle sieben Zähler hinter Spitzenreiter Leverkusen.

vor Beginn Edin Terzic schickt exakt die Elf aufs Feld, die am Dienstag in der Champions League überzeugte.

vor Beginn Bei den Hausherren gibt es drei personelle Wechsel. Mittelstädt, Millot und Leweling verdrängen Rouault, Jeong sowie Silas auf die Bank.

VfB Stuttgart vs. BVB: Die Aufstellungen

vor Beginn Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

Stuttgart: Nübel - Anton, Zagadou, H. Ito, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Millot, Leweling, Führich - Undav

Nübel - Anton, Zagadou, H. Ito, Mittelstädt - Karazor, Stiller, Millot, Leweling, Führich - Undav BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, F. Nmecha, Sabitzer, Brandt, Adeyemi - Füllkrug

vor Beginn Wer kann sich im Spitzenspiel die drei Punkte krallen? Oder gibt es ein Unentschieden? Stuttgart kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge und will wieder zurück auf die Siegerstraße. Der BVB verlor am vergangenen Spieltag ebenfalls gegen den FC Bayern, holte sich in dieser Woche jedoch noch ein Erfolgserlebnis mit dem 2:0-Sieg gegen Newcastle United.

vor Beginn Die Begegnung wird um 15.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.