VfB Stuttgart und die Gefahr des Erfolgs: Zukunft auf wackeligen Beinen?

Der VfB Stuttgart ist zweifellos die Überraschungsmannschaft der laufenden Spielzeit. Doch so eine Erfolgswelle bringt für verhältnismäßig finanzschwache Vereine bekanntlich ihre Gefahren mit. Auf die Schwaben wartet eine äußerst spannende Zukunft.

Das "eigentlich" schaffte Trainer Sebastian Hoeneß nach bereits guten Ansätzen in der Vorsaison nun zu streichen. Der VfB spielt den vielleicht ansehnlichsten Fußball seit der letzten Meisterschaft 2007. Der Höhepunkt war der beeindruckende Auftritt gegen den BVB (2:1) vor der Länderspielpause, als hinterher sogar von einem Klassenunterschied zugunsten der Stuttgarter die Rede war.

Seitdem die Schwaben in der vorherigen Spielzeit dem Abstieg (mal wieder) nur knapp von der Schippe gesprungen waren, zeigt der Kader aber endlich das, von dem der geneigte Fußballexperte schon mehrfach in der Vergangenheit gesprochen hatte. Der Tenor: Mit diesem Kader hast du im Tabellenkeller eigentlich nichts zu suchen.

© getty

VfB Stuttgart droht Ausverkauf: Kaum Geld für Guirassy?

Es bedarf keinem weitreichenden Rückblick bei der Suche nach Vereinen ohne große finanzielle Mittel, die nach erfolgreichen Saisons in der Bundesliga gleich mehrere Leistungsträger verloren haben. In erster Linie wären da beispielsweise Eintracht Frankfurt nach dem Triumph in der Europa League oder der SC Freiburg zu nennen.

Das gleiche Schicksal könnte auch dem VfB blühen. Allen voran Torgarant Serhou Guirassy, der in lediglich zehn Pflichtspielen 16-mal erfolgreich war, dürfte nur schwer zu halten sein. Der 27-Jährige kann Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel angeblich schon im Winter für 17,5 Millionen Euro verlassen. Sie war eine Bedingung für seine Vertragsunterschrift im Sommer, als der Klub vom Neckar die Kaufoption für ihn zog.

Zwar ist es durchaus denkbar, dass Guirassy die Saison beim VfB beendet, doch mehrere Topklubs sollen bereits Schlange stehen. Genannt werden finanzstarke Klubs aus der Premier League wie Newcastle United oder die AC Milan aus Italien. Hält er seine Form auch nur ansatzweise und zieht sich keine weitere Verletzung zu, scheint spätestens im Sommer ein Verkauf nicht zu verhindern zu sein. Daran dürfte auch die mögliche Qualifikation für das internationale Geschäft nicht viel ändern, wozu ohnehin noch ein langer Weg zu gehen ist.

Durch die im Verhältnis zu Guirassys unfassbarer Torbilanz niedrige Ausstiegsklausel würde wohl auch kaum finanzieller Spielraum für neue Spieler oder auslaufende Verträge hinzukommen. Zumal das millionenschwere Invest von Porsche vorrangig nicht in die Kader-Zusammenstellung fließen soll.