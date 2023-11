VfB Stuttgart: Einer für Julian Nagelsmann? Wie Angelo Stiller das Erbe von Wataru Endo erfolgreich antritt

Platz drei in der Bundesliga-Tabelle, acht Siege aus elf Spielen und dabei die drittbeste Offensive von Deutschlands 18 besten Mannschaften. Der VfB Stuttgart überrascht seit dem Saisonstart ganz Fußball-Deutschland. Einen großen Anteil hat ein Spieler, von dem sich viele Schwaben-Fans vor der aktuellen Saison wohl gar nicht erhofft hätten, dass er für sie aufläuft.

Mit seinen Leistungen spielt sich der 22-Jährige in den Kreis der besten Mittelfeldspieler der Liga - und bald auch auf den Zettel von Bundestrainer Julian Nagelsmann?

Angelo Stiller: Der Ziehsohn von Sebastian Hoeneß

Stiller wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet, ab dem Sommer 2018 arbeitete der Mittelfeldspieler mit Sebastian Hoeneß zusammen. Erst in der U19 des deutschen Rekordmeisters, dann wurde das Duo gemeinsam mit der Reserve des FCB Meister in der 3. Liga.

Trainer Hoeneß zog es im Sommer 2020 daraufhin in die Bundesliga zur TSG 1899 Hoffenheim, Stiller folgte ihm ein Jahr später ablösefrei, inklusive Spitze Richtung FC Bayern: "Wer bei der Reserve Leistung bringt, kriegt oben seine Chancen - das war uns immer gesagt worden. Ich hätte mich gefreut, wenn ich mehr Vertrauen gespürt hätte", sagte Stiller einst im Interview mit GOAL und SPOX.

In seinem ersten Jahr in Sinsheim setzte sich Stiller unter Hoeneß schnell durch und wurde mit 29 Einsätzen Leistungsträger bei der TSG. Im zweiten Jahr wurde Hoeneß jedoch entlassen, Stiller verpasste verletzungsbedingt einige Partien und kam unter den Nachfolgern André Breitenreiter und Pellegrino Matarazzo nur noch auf acht Einsätze. So trafen sich die Wege von Stiller und Hoeneß ein drittes Mal ...